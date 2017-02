Duarte pede apoio para Alexandre na formação de CEI do transporte público

Jairo Carioca - 01/02/2017 10:50:27

O vereador Roberto Duarte (PMDB) pediu na manhã de hoje (1) na sessão solene da Câmara Municipal de Rio Branco, apoio ao prefeito Marcus Alexandre para formar na Câmara Municipal uma Comissão Especial de Investigação do transporte coletivo. Como se esperava, Duarte foi entre os pares, o que fez discurso mais duro, desalinhado com o espírito solene da sessão, mas alinhado com o que ele afirma que será foco de seu mandato fiscalizador.

“Conto com o seu compromisso com a transparência prefeito, espero contar com o apoio de todos os vereadores para formar uma comissão e investigar tudo o que está ocorrendo no setor de transportes coletivos”, acrescentou.

O vereador lembrou parte do discurso do prefeito Marcus Alexandre, atribuindo a licitação do setor de transporte coletivo ao ex-prefeito Isnard Leite, mas disse que por duas vezes os contratos foram renovados e que nessas fases, o município perdeu a oportunidade de fazer ajustes importantes para a melhoria da qualidade dos transportes.

“Vou conversar individualmente com cada um dos nobres vereadores tentando conscientizar da importância da implantação dessa comissão que terá como objetivo, melhorar o transporte coletivo de Rio Branco” destacou Duarte.