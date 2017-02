Prefeitura de Boca do Acre pede anulação do concurso público

Welisson Silva - 01/02/2017 15:09:56

A prefeitura de Boca do Acre, no sul do Amazonas, pediu, nesta quarta-feira, 1, a anulação do concurso público feito em 2015, durante a gestão do ex-prefeito Iran Lima (PSD). O pedido foi publicado no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas.

Conforme o Boca Cityapurou, a prefeitura alega que houve “inúmeras irregularidades detectadas ao longo da fase preparatória e na de realização do certame (dia da prova), como divulgação irregular dos locais de provas, candidatos com comprovante de inscrição mas sem constar na relação oficial, provas faltantes, provas com respostas de questões em negritos, o que evidenciou resposta correta a ser marcada no gabarito oficial, ausência de procedimento licitação para a contratação de empresa destinada a realização do concurso, dentre outras irregularidades, gerando instabilidade e abalando a credibilidade do certame”.

O edital oferecia mais de 300 vagas para atuação no município.

Entenda

O concurso foi suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) no mesmo ano. A decisão do conselheiro-relator Júlio Cabral, ocorreu no dia 17 de janeiro por suspeitas de legalidades no processo.

De acordo com o TCE, a suspensão ocorre com o intuito “de apuração de todas as ilegalidades ora elencadas, em especial pela inobservância às vagas destinadas para Pessoas com Deficiência (PcD) nos cargos de Agente Comunitário de Saúde – Zona Urbana e Zona Rural – e de Vigia, pelo desrespeito à publicidade que rege os concursos públicos e pela inexistência de Lei de criação dos cargos de Pedagogo, de Professor de Artes, de Prof. Ed. Física, de Prof. Música, de Prof. 1º a 5º (ZU), de Prof. Matemática (ZU), e de Professor Zona Rural”.

Escrito por WELISSON SILVA – http://www.bocacity.com.br