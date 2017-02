Para Bocalom, PT desviou dinheiro de obras no AC

01/02/2017 06:41:06

Em uma entrevista descontraída, Tião Bocalom conta no Bar do Vaz a rasteira que levou para não se tornar candidato a prefeito nas ultimas eleições. Ele também analisa o atual momento da oposição Acre e não esconde o desejo de concorrer a um cargo majoritário em 2018.

Para quem estava com saudades do velho guerreiro de muitas campanhas eleitorais no Acre, vai ver que ele continua com a ideia de um dia governar o Acre e faz duras críticas ao PT. Vale a pena ver a entrevista, pois para Bocalom, “se o candidato fosse eu não teria perdido a eleição para o Marcus Alexandre”, afirma.