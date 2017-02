O nível do rio Acre em Rio Branco baixou 24 centímetros nas últimas 12 horas e mede 10, 87 metros

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 01/02/2017 08:12:27

O nível do rio Acre em Rio Branco baixou 24 centímetros nas últimas 12 horas e mede 10, 87 metros na manhã desta quarta-feira segundo a Defesa Civil.

Ontem pela manhã o manancial estava com 11, 11 metros. A cota de alerta do rio Acre na capital é de 13, 50 metros.

Por outro lado, o nível das águas Riozinho do Rôla, principal afluente do rio Acre, na capital, permanece subindo. Ontem, o manancial media 11, 49, hoje chegou 11, 74 metros. A elevação do Riozinho é a principal preocupação da Defesa Civil Municipal.

Veja o nível do rio Acre em outros municípios:

Assis Brasil: 3, 46 m

Brasileia: 2,62 m

Xapuri: 4,93 m