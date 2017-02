“O Acre tornou-se referência mundial em desenvolvimento sustentável”, diz Nazaré

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 01/02/2017 11:57:54

A vice-governadora do Acre, Nazaré Araújo (PT) realizou a leitura mensagem governamental na abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa, na manhã desta quarta-feira (1o). Ela apresentou uma prestação de contas dos atos do Poder Executivo e o trabalho do governador Sebastião Viana (PT) e sua equipe para manter o Estado nos trilhos, através do que classifica como “trabalhamos com a democracia participativa” que promoveu o crescimento da economia sustentável.

Nazaré Araújo afirma que apesar o Brasil viver “um tempo de muitas incertezas, mas temos a certeza da união do povo do Acre para que possamos ter o melhor colocado para nossa população”. O declínio das finanças do Estado com os cortes nos repasses de Fundo de participação dos Estado (FPE) também lembrados pela vice de Sebastião. “O acre nunca se viu diante de tantos e graves riscos”, mas os avanços econômicos e sociais tornaram o Acre conhecido no Brasil e no mundo, garante.

Segundo a mensagem governamental, o Acre não sofre as dolorosas dificuldades que as demais unidades federativas enfrentam e conseguem pagar em dia os servidores públicos, além de seguir firme fazendo investimentos públicos e comunitários conforme a estratégia de desenvolvimento sustentável elaborado pela administração estadual. “O Acre tornou-se referência mundial em desenvolvimento sustentável. O nosso governo dá um gigantesco passo para o desenvolvimento do Acre”, diz a vice.

A implantação de pequenos negócios, a extinção da extrema pobreza e redução da desigualdade foi destacado na mensagem governamental. O conhecimento e a preservação da floresta foram apresentados como a matriz de desenvolvimento do Estado. Nazaré Araújo ressalta que mais de um bilhão de reais estariam garantidos para investir na economia e infraestrutura do estado em 2017. Segundo a vice-governadora, a gestão fiscal também se manteve em equilíbrio.

Os recursos públicos fizeram a diferença e contribuíram para financiar o desenvolvimento estadual, afirma a vice-governadora. O combate à criminalidade e investimentos na reestruturação da presídios e compra de equipamentos ficou em torno de R$ 9,8 milhões em 2016. Nazaré garante ainda que o governo investiu além do mínimo estabelecido dos recursos do FUNDEB, melhorando a avaliação do ensino oferecido pela rede pública estadual. A meta é extinguir o analfabetismo até 2018.

Os elogios ao governador Sebastião Viana também fizeram parte da leitura da mensagem. A vice-governadora enfatizou os “métodos e formas especiais de ação e o robusto esforço do Acre na economia para evitar estagnação e recessão”. De acordo com Araújo, mais de 700 milhões de investimentos na produção rural e agroindústria. “O Acre continuou crescendo apesar do quadro de recessão no país”, graças as parcerias público/privadas que a administração petista promove.