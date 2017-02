Nível do Rio Juruá supera nesta quarta-feira cheia histórica de 1995

Archibaldo Antunes Corresponde no Vale do Juruá

O Rio Juruá chegou nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, à conta de 14,20 metros, superando em 2 centímetros a cheia histórica de 1995, quando o manancial atingiu 14,18 metros. As informações são do Corpo de Bombeiros no município de Cruzeiro do Sul.

Até a noite de ontem, 31 de janeiro, durante a última contabilização do número de desabrigados, o órgão contabilizava 2.533 pessoas atingidas pela enchente. Segundo a coordenadoria de Defesa Civil estadual, já 425 as famílias removidas dos locais alagados, sendo que desse total, 67 foram encaminhas aos abrigos da prefeitura de Cruzeiro do Sul.

De acordo com o subcomandante do Corpo de Bombeiros no município, a previsão é de vazante do rio nas próximas horas.