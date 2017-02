Navio Hospital Drº Montenegro chega ao porto de Cruzeiro do Sul

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 01/02/2017 14:54:51

O Navio Hospital Drº Montenegro, da Marinha do Brasil, ancorou no Porto do Governo, em Cruzeiro do Sul (AC). Esta já é a 17º expedição realizada no Vale do Juruá, sendo oferecido atendimentos médicos, odontológicos, exames laboratoriais, mamografias, distribuição de remédios, palestras preventivas, além de pequenas cirurgias.

Na manhã desta quarta-feira, 01 de fevereiro, os profissionais de saúde da Marinha já começam os atendimentos na Escola Maria Lima, no bairro da Cobal.

De acordo com o comandante do navio, capitão de corveta Ramon Rodrigues, em 2016 foram realizados mais de 25 mil atendimentos ao longo do Rio Juruá, e a previsão para este ano é superar os números do ano passado.

O navio conta com 25 militares, entre praças e oficiais, entre profissionais médicos, dentistas, farmacêuticos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e radiologistas. O navio saiu de Manaus no dia 06 de janeiro e a previsão de retorno é para o dia 06 de abril.