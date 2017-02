Últimas Notícias

Mulher é assaltada e troca socos com bandidos em Cruzeiro do Sul; outra tem motocicleta levada por dupla

Da redação ac24horas - 01/02/2017 14:44:28

Mulheres têm sido alvo de assaltantes na cidade de Cruzeiro do Sul. Nesta terça-feira (1), somente pela manhã, duas foram assaltadas. Um chegou a trocar socos com um dos assaltantes. Cruzeiro é a segunda cidade mais populosa do Acre.

Uma da vítimas foi a zeladora Marlenilda Silva, de 27 anos. Ela saía para trabalhar com um filho de 3 anos quando foi abordada por uma dupla. Os rapazes, usando uma faca, pediram a celular e Marlenilda negou a entregar. Então, entraram em luta corporal. A vitima trocou socos com os assaltantes, teve o celular roubado, mas conseguiu desarmá-lo e ficar com a bicicleta.

Marlenilda conta que só vai devolver a bicicleta quando a dupla devolver o aparelho que custou mais de R$ 2 mil.

Outra vítima foi uma mulher de 34 anos que também foi abordada por dois homens em uma moto, no bairro da Várzea. A vítima foi rendida no trânsito e teve a motocicleta levada, porém, horas depois o veículo foi encontrado abandonado pela polícia.

A polícia tenta identificar os suspeitos.​