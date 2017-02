Ministro da Integração visita o Acre na próxima sexta-feira

O ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, virá verificar pessoalmente a situação dos municípios afetados pelas enchentes dos rios Tarauacá e Juruá. O anúncio da visita ao Acre foi feito durante audiência com a bancada federal do Acre no Congresso Nacional na tarde desta quarta-feira (01/02), em Brasília. Na ocasião o ministro informou que passou a pauta para o presidente da República, Michel Temer, que já está atento à situação de sofrimento e de dificuldade que a população enfrenta.

“Estarei junto à bancada do Acre na próxima sexta-feira (03/02) para visitar os municípios atingidos e, acima de tudo, para reafirmar o comprometimento do Governo Federal para minimizar este momento de dificuldade para que possa ser rapidamente superado”, afirmou o ministro.

Também acompanharão na visita in loco os parlamentares acreanos que se disponibilizaram; o Diretor da Defesa Civil Nacional, Coronel Newton; o chefe da Assessoria Parlamentar, Silvio Arthur Pereira; representantes do Exército, do Ministério da Saúde; e do Governo do Estado do Acre.

O coordenador da bancada, deputado federal Alan Rick (PRB), que solicitou a agenda, entregou nas mãos do ministro um ofício reafirmando a necessidade de providências imediatas. Para o deputado, a receptividade do ministro Helder demonstra celeridade nas ações e explica os próximos passos.

“Quero agradecer o ministro Helder Barbalho pela urgência como tratou nosso pleito. Agora, após homologados os decretos de situação de emergência de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o governo federal vai atender com a ajuda necessária para a população desde cestas básicas e colchões, além de alocar recursos para reconstruir tudo que foi atingido e destruído pelas cheias nos municípios”, explicou Alan.

“Me comprometi com a bancada do Acre e, o mais rápido possível vamos homologar os decretos de situação de emergência dos municípios que estão cadastrados e, a partir daí, acolher os pedidos de apoiamento emergencial, assistencial e também de recuperação”, garantiu o ministro.