Membros da corte do TRE Acre recebem medalha do Mérito da Justiça Eleitoral

Assessoria - 01/02/2017 19:13:09

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), desembargador Roberto Barros, entregou medalha do Mérito da Justiça Eleitoral aos membros da Corte Eleitoral, desembargadora Waldirene Cordeiro e juiz Cloves Augusto Ferreira, pelo encerramento de seus biênios.

A homenagem foi feita em sessão solene ocorrida na tarde desta quarta-feira, 1, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à Justiça Eleitoral pelos magistrados. “Os dois colegas deixam um legado muito importante neste Tribunal, pelo modo de trabalhar somando, sempre com grande respeito aos pares e servidores. São magistrados que foram além de suas atividades e demonstraram grande comprometimento com a causa assumida”, destacou o presidente do TRE-AC, desembargador Roberto Barros.

A desembargadora Waldirene Cordeiro, além de compor a Corte Eleitoral, exerce o cargo de vice-presidente, corregedora regional eleitoral e ouvidora do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) desde 2015. Sua última sessão como membro da Corte foi nesta quarta-feira, mas seu biênio se encerra efetivamente na sexta-feira, 3.



O juiz Cloves Augusto Ferreira também compôs a Corte desde 2015 e exerceu o cargo de diretor da Escola Judiciária Eleitoral, no mesmo período.

Responsável pela saudação aos membros, em nome dos demais pares, o juiz Antônio Araújo ressaltou que participação dos dois membros na Corte Eleitoral foi fundamental para o engrandecimento da Justiça Eleitoral.

“O momento é de agradecimento a todos que me auxiliarem nessa missão de distribuir justiça, através do trabalho desenvolvido pela Justiça Eleitoral. Espero ter contribuído efetivamente com a missão deste Tribunal”, destacou a desembargadora Waldirene Cordeiro.

Endossando as palavras da magistrada, o juiz Cloves Augusto disse se orgulha de ter feito parte da Corte Eleitoral do Acre e que sai do Tribunal ciente de que cumpriu uma missão e não apenas um tempo de serviço. “Sou muito grato pelo aprendizado, experiência e funções que pude desempenhar aqui no TRE”, finalizou.