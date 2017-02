Marilete Vitorino é empossada presidente da Amac e comandará orçamento de R$ 4, 6 milhões

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 01/02/2017 16:42:22

Uma semana após ser escolhida presidente da Associação dos Municípios do Acre, a prefeita de Tarauacá, Marilete Vitorino (PSD), foi empossada na tarde desta quarta-feira, 01, no cargo e deve comandar a entidade pelos próximos dois anos.

A solenidade contou com a presença do prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre Viana (PT), que até então presidia a entidade. Após cumprimentar Marilete, o petista desejou que a nova presidente cumpra um bom mandato e se colocou à disposição.

Mais cedo, em nota, Viana informou que deixa a entidade com “as finanças saneadas, inclusive com R$ 529.000,00 em caixa e todas as contas pagas, conforme comprovantes que constam no relatório de transição que vamos entregar para a nova presidente”.

Na mesma nota ao apresentar o balanço de seu mandato, o petista fala em “1072 projetos técnicos elaborados, que resultaram em mais de 373 milhões de reais em projetos aprovados e liberados para as 22 prefeituras do Acre”.

Amac: Orçamento anual de 4, 6 milhões e cargos de confiança

A Associação dos Municípios do Acre possui 33 funcionários efetivos e seis cargos de confiança, dos quais cinco em Rio Branco e um Brasília com salários que variam entre um salário mínimo e meio a onze salários.

O atual diretor executivo da entidade possui remuneração mensal de R$ 10.307, o equivalente a 11 salários. A folha salarial da entidade custa R$ 264 mil.

Outro detalhe: Marilete Vitorino vai coordenar um orçamento anual de R$ 4, 620 milhões. São R$ 385 mil por mês, dinheiro fruto da contribuição das 22 prefeituras do Acre, estrutura que a presidente empossada diz ainda não ter conhecimento: “Ainda não me passaram essas informações”.

“Estamos começando agora e vamos sentar com a nossa equipe técnica para estabelecermos as metas da associação”, acrescentou Marilete Vitorino.

O prédio onde funciona a sede da entidade, localizado na rua Isaura Parente, é de propriedade da Prefeitura de Rio Branco.