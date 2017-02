Marilete assume hoje a Amac; Marcus Alexandre diz que deixa mais 500 mil em caixa

Jairo Carioca - 01/02/2017 08:46:13

A prefeita do município de Tarauacá, Marilete Vitorino já está em Rio Branco para ser empossada nesta quarta-feira (1) como presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac), cargo até hoje ocupado pelo prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre.

Em nota, Marcus Alexandre agradeceu a confiança dos vice-presidentes Betinho e Marcinho Miranda e a dedicação dos técnicos do escritório da instituição em Brasília. Destacou ainda a parceria do governo do estado, os parlamentares e apoiadores.

Segundo Marcus, nesses quatro anos foram 1072 projetos técnicos elaborados, que resultaram em mais de 373 milhões de reais em projetos aprovados e liberados para as 22 prefeituras do Acre.

“Estamos deixando as finanças saneadas, inclusive com R$ 529.000,00 em caixa e todas as contas pagas, conforme comprovantes que constam no relatório de transição que vamos entregar para a nova presidente”, detalhou a nota assinado pelo prefeito de Rio Branco.

A prefeita Marielete Vitorino disse para o ac24horas que vai fazer uma gestão técnica, sem cores partidárias e voltada para o desenvolvimento das cidades. Ela não deve fazer grandes mudanças na equipe que está na gestão.

“Vamos fazer uma administração equilibrada e com muita responsabilidade, tratando todos os municípios de forma igual e trabalhando para liberar recursos e aquecer as economias em todo o estado” disse Marilete.