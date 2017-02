Prefeito reafirma compromisso com avanços para Rio Branco e disse que vai continuar com “o pé no chão”

Jairo Carioca - 01/02/2017 10:28:34

O prefeito do município de Rio Branco foi à Câmara Municipal de Rio Branco na manhã de hoje, acompanhado da vice-prefeita Socorro Nery e secretários municipais e reafirmou seu compromisso com os avanços da capital nos próximos quatro anos. Ele disse que 70% das metas previstas no plano de governo foram cumpridas, resultados, segundo ele, “fruto das parcerias com o estado e a união, do esforço e dedicação de nossa equipe e da participação das Associações de Moradores” disse.

O prefeito destacou as mais de 4.100 novas vagas para crianças de até 5 anos com a construção de 8 novas creches entregue e conveniadas, afirmando que hoje são mais de 24 mil crianças na escola pela rede municipal. “Nossa educação recebeu a 4ª nota do Ideb entre as capitais 5,8.

Na saúde, o petista destacou que estavam previstas a construção de 10 novas unidades, mas o município, recebeu 24 novas unidades com apoio do Ministério da Saúde. Frisou o novo Barral y Barral que vai se tornar em breve um Policlínica.

“Economizamos com alugueis e demos melhores condições de trabalho e acolhida às pessoas que procuram nossas unidades” acrescentou o prefeito.

Ainda na área da saúde o prefeito disse que a mobilização de equipes da saúde e Semsur, foi feio o bom combate à Dengue, Zika e Chikungunya reduzindo de 30 mil casos em 2010 para 600 em 2016.

Na área de transporte, Marcus Alexandre disse que vai aguardar o debate da nova tarifa pelo Conselho Tarifário, lembrou que 87 novos ônibus foram incorporados à frota que possui idade média inferior a 5 anos. Ele não esqueceu de informar que cumpriu com seu compromisso com os estudantes com a redução da passagem para R$ 1 desde 2013.

Em parceria com o governo do Estado, o prefeito disse que 1.200 ruas e 60 bairros foram beneficiados. Detalhadamente ele esclareceu que mais de 30 mil metros de calçadas foram construídas, 60 praças e a duplicação de 07 ruas nas avenidas Placas, Apolonio Sales, Getulio Vargas, João XXIII, Floresta, Campo Grande e Sobral.

Das ações previstas para esse mandato, Marcus Alexandre garante a construção de 06 novas creches, a posse de 1043 novos servidores efetivos da educação, reformas de mercados municipais, às obras do Shopping Popular e outras prioridades.

“Deixo aqui franqueada qualquer informação da nossa gestão e toda nossa equipe para esclarecer assuntos que essa Casa assim solicitar, pois, foi dessa maneira que atuamos nos últimos quatro anos. Todos pedidos e informações, pedidos de esclarecimentos foram atendidos” concluiu o prefeito.