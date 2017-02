Mais 3 municípios recebem recursos de emendas individuais do deputado federal Flaviano Melo, do PMDB

Assessoria - 01/02/2017 07:28:48

Os municípios de Brasiléia, Xapuri e Porto Walter já contam em caixa com um total de R$ 1.048.468,00 referentes ao pagamento de emendas parlamentares do deputado Flaviano Melo (PMDB).O município de Brasiléia recebeu recursos da ordem de R$ 91.735,00, via Fundo Nacional de Saúde(FNS), a serem investidos na aquisição de equipamentos básicos de saúde.

Já o município de Porto Walter recebeu um total de R$ 815 mil. Desse montante, R$ 390 mil foram liberados, via Caixa Econômica Federal (CEF), para serem utilizados na aquisição de equipamentos agrícolas e patrulha mecanizada. Por sua vez, R$ 425 mil foram pagos, via Programa Calha Norte (Ministério da Defesa), referentes à última parcela a fim de serem usados na construção da Praça Alfredo Sales.

Finalmente, o município de Xapuri recebeu um total de R$33.332,00, via Fundo Nacional de Saúde (FNS), referentes a 5° e 6° parcelas para serem investidos no incremento do PAB (Programa de Assistência Básica). Todos esses recursos , para o deputado, são de extrema utilidade para as prefeituras beneficiadas já que vão ser uteis em áreas essenciais como saúde, agricultura e urbanização.