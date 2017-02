Lima e Farias batem boca no primeiro debate na câmara

Jairo Carioca - 01/02/2017 11:41:32

Os vereadores N. Lima (DEM) e Eduardo Farias (PCdoB) deixaram a elegância de lado e protagonizaram o primeiro debate na manhã de hoje (1) durante sessão que deveria ser solene na Câmara Municipal de Rio Branco. A partir dos discursos de ambos os lados, a plateia se manifestou a favor e contra o Partido dos Trabalhadores.

“O senhor se reelegeu se escondendo da cor vermelha, longe das maiores lideranças desse partido. Espero que agora administre se distanciando cada vez mais desse partido que afundou o país” disse o vereador N. Lima.

Olhando para Marcus Alexandre, o democrata pediu que ele abandonasse a “demagogia dos selfies”. Lima ainda lembrou que a capital, Rio Branco, foi a única que elegeu um petista, segundo ele, “na contramão das mudanças impostas no país”.

O vereador Eduardo Farias, teve que deixar de lado o discurso de agradecimento para defender com o líder do prefeito, os ataques impostos a Marcus Alexandre. Ele foi duro ao dizer: não fomos nós que tivemos problemas com a justiça e ficamos oito anos sem mandato.

O comunista criticou a proposta de Roberto Duarte de criação de uma CEI para investigar os transportes coletivos. “Conheçamos primeiro a Casa e depois falamos nas medidas necessárias para esse debate” retrucou.