Jovem é assassinada com tiro na cabeça, em Manoel Urbano

Da Redação - 01/02/2017 17:12:21

No último dia do mês de janeiro, terça-feira (31), o homicídio de uma jovem de apenas 15 anos somou aos outros 44 casos a serem investigados pela polícia, ocorridos somente durante o referido mês.

Debora Lima Maciel foi morta durante a noite, segundo a polícia, com um tiro na cabeça em uma emboscada preparada no bairro São Francisco, região periférica do município de Manoel Urbano.

Familiares informaram que a jovem fazia parte do projeto Guarda Mirim da Polícia Militar, porém, tinha se afastado por questões financeiras. A Polícia na coleta de informações, levantou hipótese de que a jovem tenha se envolvido uma facção criminosa, porém, é uma hipótese a ser investigada e ainda se há ligação com o crime.

Um adolescente de 17 e um homem de 27 anos foram presos suspeitos pelo crime, todavia, as buscas por outros envolvidos seguem desde a notícia do crime.