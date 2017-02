Igarapé Preto enche, inunda bar e comerciantes reclamam de “fuga” de clientes que visitam o balneário

Archibaldo Antunes 01/02/2017 19:06:56 Corresponde no Vale do Juruá

As fortes chuvas dos últimos dias no município de Cruzeiro do Sul inundaram um bar que funciona no Igarapé Preto, um dos principais pontos turísticos do município. Os proprietários precisaram fechar o ambiente e aguardam que a vazante do manancial para retomar as atividades.

Leia Almeida, proprietária de dois estabelecimentos, afirma que um deles precisou ser fechado com a enchente. Ela conta ainda que movimento caiu em quase 50% depois que as águas inviabilizaram o local de banho dos frequentadores.

Outro fator que inibe o comércio no Igarapé Preto, segundo ela, é a realização da fiscalização de trânsito, por parte da Ciretran.