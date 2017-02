Fluxo de veículos é liberado após inundação da rodovia AC-407

Da redação ac24horas - 01/02/2017 08:57:37

O trânsito em um trecho da rodovia AC-407, próximo da Vila Santa Rosa, em Cruzeiro do Sul, foi liberado, mas com uma alteração no fluxo de veículos. Devido a uma pequena erosão, a ponte, que fica localizada próximo do antigo trecho interditado, está funcionando com meia pista.

Agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e do Deracre articularam a sinalização do ponto da rodovia e prestam orientações aos condutores.

O tráfico havia sido interditado no início da semana, devido ao transbordamento do Igarapé Branco. Com o grande acúmulo da lâmina de água na pista, a autarquia tinha interrompido temporariamente o fluxo de motocicletas e carros de passeio.

Outro trecho que apresenta pista alagada é a AC-405, que liga Cruzeiro do Sul a Mâncio Lima. Devido à elevação do Rio Moa, a pista ficou alagada, onde o ponto mais profundo apresenta uma lâmina de água de 40 centímetros, porém, a estrada está sendo monitorada.​