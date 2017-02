Ex-vereadores dizimados nas urnas voltam a vida normal a partir desta quarta-feira

Jairo Carioca - jscarioca@gmail.com 01/02/2017 12:02:08 Editoria de Cidades

Na primeira eleição municipal em que os candidatos não puderam contar com doações de empresas, e para a qual dispuseram de apenas 35 dias de horário eleitoral gratuito, há muitos vencedores, e também, perdedores e desempregados a partir desta quarta-feira (1). A Câmara Municipal de Rio Branco teve 70% de renovação. Apenas 5 candidatos ao cargo foram reeleitos, o que representa 29,41% das 17 vagas disponibilizadas no pleito.

Voltam ao trabalho os vereadores Antônio Morais (PT), Artêmio (PSB), Clézio Moreira (PSDB), Pastor Manuel Marcos (PRB) e Lene Petecão (PSD). Na lista dos que perderam tem nomes qualificados como o do professor Roger Correa (PSB), Rose Costa (PT) e Raimundo Vaz (PRP).

Rose Costa é uma das que foi aproveitada pelo prefeito Marcus Alexandre para assumir cargo de confiança na prefeitura de Rio Branco. Além dela, tiveram a mesma sorte os ex-vereadores Alonso Andrade (PV), Graça da Baixada e Ismael Muniz. Os salários são menores do que os pagos no cargo de vereador, mas em época de crise, todos estão rindo com o tempo.

Quem não contou com a mão amiga do prefeito Marcus Alexandre, o jeito é voltar ao batente. Alguns com atividades que exerciam antes de 2013. Como é o caso do mecânico Rabelo Góes (PP), o sindicalista Marcelo Jucá (PSB) e o empresário Fernando Martins (PcdoB). O vereador que assumiu no lugar de Juraci Nogueira, Fabiano Oliveira (PP), também volta às suas atividades de empresário. Fabiano inaugurou recentemente uma casa de café da manhã no bairro Bosque.

A vereadora Roselene dos Esportes afirmou logo após os resultados das eleições em 2016 que iria desistir da vida pública. Ela ainda não deu pistas do que vai fazer a partir do mês de fevereiro. O professor Roger Correa deve voltar a dar aulas. Raimundo Vaz, inclusive, é funcionário do município há 43 anos e ainda não fala em aposentadoria. Seu salário é superior ao que ganhava como vereador.