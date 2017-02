Em Tarauacá, nível do rio começa a baixar; hoje marca 10, 50 metros

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 01/02/2017 08:08:11

O nível do rio Tarauacá começou a baixar. Na manhã desta quarta-feira, 01, o manancial amanheceu com 10, 50 metros. Ontem o nível do rio chegou a 10, 60 metros.

123 pessoas permanecem desabrigadas por causa das cheia. Elas estão em escolas da rede pública sendo assistidas. Diariamente recebem café, almoço e janta, além de orientações em saúde feitas por uma equipe de profissionais da prefeitura.

As áreas alagadas continuam monitoradas. Assistentes sociais, médicos e enfermeiros trabalham dando assistência às famílias nos quatro bairros afetados pela enchente.

Assinado na última segunda-feira, 30, pela prefeita de Tarauacá, Marilete Vitorino, o decreto de emergência por causa da cheia, foi publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial do Estado e ainda deve ser reconhecido pela Defesa Civil Nacional.