Dois homens são executados a tiros no primeiro dia do mês de fevereiro, em Rio Branco

Da redação ac24horas - 01/02/2017 22:30:22

O primeiro dia do mês de fevereiro foi marcado por dois homicídios por disparos de arma de fogo em Rio Branco. Sérgio Roberto do Nascimento, de 39 anos foi assassinado na tarde desta quarta-feira (01), no Beco João Fonseca, bairro Tropical, em Rio Branco, quando estaria indo buscar a esposa numa igreja.

A segunda vítima foi Robson Leandro Vilcker, de 22 anos, que foi assassinado no Conjunto Esperança. Segundo relatos de populares o jovem estava na Rua Euclides da Cunha, quando foi surpreendido por disparos de arma de fogo que vinham de um veículo com dois ocupantes ainda não identificados pela polícia.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou rapidamente ao local, porém o jovem já estava morto. Os dois casos vão ser investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP)