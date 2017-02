Deputado Alan Rick e bancada buscam recursos para os municípios afetados pela enchente dos rios

Da redação ac24horas - 01/02/2017 14:03:45

O deputado federal Alan Rick (PRB) manifestou nesta quarta-feira (1o) sua preocupação com a população dos municípios atingidos pela cheia que vem ocorrendo nos rios do Acre. Para o parlamentar, a situação é grave e requer toda atenção dos representantes da bancada federal em Brasília.

Alan Rick participa nesta quarta-feira, de audiência com o Ministro da Integração, Helder Barbalho, e com o Diretor da Defesa Civil Nacional, Coronel Newton, em Brasília. Como coordenador da bancada federal do Acre no Congresso Nacional, ele articula ações em prol dos municípios afetados pelas enchentes. Participam também todos os parlamentares da bancada do Acre na Câmara e no Senado.

O parlamentar destaca que os municípios de Tarauacá e Cruzeiro do Sul são os mais castigados pelas águas. Em Cruzeiro do Sul, a perspectiva é que a enchente deste ano se aproxime bastante da maior já registrada, ocorrida no ano de 1995 – quando grande parte da população ficou desabrigada.