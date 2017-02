Das muitas coisa que faltam nos restaurantes do Acre: menu degustação

Charlene Carvalho - 01/02/2017 08:02:39

Rio Branco já tem uns bons restaurantes com menu exclusivo, carta de vinhos e opções variadas de culinária brasileira, internacional, árabe, peruana e nossa típica cozinha acreana, que guarda muito da comida indígena nordestina. Mas sinto falta de uma coisa nessas boas casas locais: menu degustação.

O QUE É – Para quem não sabe, menu degustação é aquele que o cliente experimenta, em uma só refeição, diversos pratos em porções menores. No geral estão lá as especialidades da casa e do chef, além da carta de vinhos. Não costuma ser muito barato, mas é uma boa opção para provar de tudo um pouco e ter uma boa desculpa para voltar depois e provar os demais pratos um a um.

JANNU’S

A boa nova é que o Jannu’s Bistrô vai fazer uma experiência de menu degustação na sexta-feira, dia 3, com uma entrada e três pratos principais, além de sobremesa e ao preço de R$ 120. É um preço bem justo e abaixo do mercado tradicional. No geral menu degustação não é barato. Vale muito a pena. Fica a dica para aquele programa de sexta com a namorada (o), esposa, ficante, namorido, etc…

BANCADA COM MINISTRO

Uma articulação da bancada federal do Acre, coordenada pelo deputado federal Alan Rick tem viabilizado várias audiências em Brasília para garantir recursos para os municípios acreanos que sofrem com as cheias dos rios, principalmente Cruzeiro do Sul e Tarauacá. Hoje a tarde estarão com o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, para tratar da ajuda que o Governo Federal dará às prefeituras.

VISITA

É provável que amanhã ou na sexta-feira, isso deve ser definido na reunião de hoje, Hélder Barbalho visitará as áreas alagadas de Cruzeiro do Sul. Virá acompanhado de Alan Rick, Jéssica Sales e dos senadores Gladson Cameli e Jorge Viana. Alan Rick, por sinal, tem realizado um excelente trabalho como coordenador da bancada do Acre em Brasília.

SEM CARGOS

Jorge Viana bateu o martelo e apesar das insistências não deve disputar nenhuma vaga na Mesa Diretora do Senado. A escolha será feita hoje a tarde.

PRIORIDADES

Perguntei ao Senador qual o motivo de ficar de fora da Mesa, uma vez que seu nome era um dos cotados, inclusive pelo PMDB. Ele me disse que sua prioridade é o Acre. Vai se dedicar exclusivamente às questões locais este ano. É bom mesmo. No ano passado ficou muito na pauta nacional.

ELEIÇÃO

No fundo dessa questão, muito mais que as brigas internas do PT por conta da eleição da Mesa do Senado, Jorge Viana demonstra uma preocupação realista: sua reeleição no ano que vem. Não está errado. Vai navegar em rio de águas turvas e turbulentas em 2018. Como diz o velho ditado: em rio que tem piranha, jacaré nada de costas. E nem é o Jacaré lá da Ufac.

SOBRE CARIDADE

Leio por aí que um político e sua equipe foram levar medicamentos para o Hospital do Câncer de Rio Branco. Matéria grande, com foto. Acho justo, justíssimo, doar remédios ao Unacon. O Hospital precisa e precisa muito de apoio – as madrinhas que o digam – e acredito que ele o fez de coração, mas podia ter guardado para si. Todos ficariam sabendo. Mas do jeito certo. Sem release.

MOTIVAÇÃO

Aprendi cedo em casa, na igreja e na vida, que há dois tipos de caridade (literalmente do latim, fazer o bem) que não servem de jeito nenhum: a que é feita com o chapéu dos outros – não é esse o caso – é a que é alardeada. Jesus, no Sermão do Monte (Mateus 6), foi bem claro quando disse: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles… não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens…”

MODELO

Um dos meus mestres nessa área foi Frei Paolino Baldassari. Ele tinha horror a quem fazia fanfarra com doações à igreja e aos seus pobres e pequeninos. Sempre nos ensinou a esconder a ajuda ao próximo, nos lembrando o que também está em Mateus 6: …não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita”.

EXEMPLO

Por anos, anos e anos, vi um grande amigo fazer caridade. Antes, durante e depois de exercer cargos públicos. Nunca fez propaganda. Certa vez levei um conhecido, que não morria de amores por ele, a um galpão onde as doações eram guardadas. Lá tinha do lápis à cadeira de rodas. Da mochila à bicicleta. Do prego à telha. O conhecido ficou quatro horas mudo e me disse ao final: esse homem é muito diferente do que eu pensava. Fazer o bem ao outro é isso. E Deus, que tudo vê e tudo sabe, recompensa com sua boa medida, aos que ajudam com o coração.

VOLTA ÀS AULAS

Era uma vez um trânsito mais ou menos tranquilo em Rio Branco. A volta às aulas muda a rotina de todo mundo e dirigir voltou a ser uma prova de fogo nos horários de pico. Como foram bons os dias de dezembro e janeiro…

GASOLINA

Ando lembrando do Sarney e isso não é bom. Explico. Todas as vezes que vou abastecer meu milzinho, o preço da gasolina tá diferente da semana anterior. No português correto: tá mais cara. Um litro de gasolina comum em Rio Branco custa, em média, R$ 4,21. Tem um posto cobrando R$ 4,16, mas tu tens que pagar em cash. Tá puxado. E olha que tivemos uma redução de preço nas refinarias na semana passada. Imagina quando aumentar.

CONCURSO

Uma boa notícia para quem ainda escreve cartas: Estão abertas, até o dia 15 de março, as inscrições para o 46° Concurso Internacional de Redação de Cartas, realizado no Brasil pelos Correios. O concurso tem o objetivo de incentivar crianças e adolescentes a expressarem a criatividade e aprimorarem seus conhecimentos linguísticos.

TEMA

O tema dessa edição é: “Imagine que você é um (a) assessor (a) do novo secretário-geral da ONU – Qual é o problema mundial que você o ajudaria a resolver em primeiro lugar e de que forma você o aconselharia para isso? ”. As redações devem ser em formato de carta, escritas a mão, usando caneta esferográfica preta ou azul, contendo no máximo 900 palavras.



CINEMA

Segue abaixo a programação dos filmes em cartaz no Cine Araújo esta semana, lembrando que na semana que vem estreia 50 Tons Mais Escuros. E a minha pergunta à direção do cinema e do shopping é: quando é que vai estrear por aqui La La Land? E Moonlight

É sério que vamos ficar sem assistir dois dos filmes mais balados da atualidade e fortes concorrentes ao Oscar? Voltamos aos tempos do Cine Rio Branco e Cine João Paulo?

Pooxaaaa….

A Bailarina

Dublado (2D): 13h30

Dublado (3D): 15h15

Resident Evil

Dublado (2D): 16h45 – 21h15

Dublado (3D): 14h30 – 19h

Quatro Vidas de Um Cachorro

Dublado (2D): 17h – 19h

xXx Reativado

Dublado (2D): 21h30

Dublado (3D): 17h – 19h15

Minha Mãe é Uma Peça 2

Nacional (2D): 15h15 – 21h

Os Penetras 2

Nacional (2D): 13h15

Moana – Um Mar de Aventuras

Dublado (3D): 15h – 17h15

Assassin’s Creed

Dublado 2D): 19h30 – 21h45

Visita dos Procuradores Municipais Pascal Khalil, Raquel Eline – presidente da Associação da categoria, Aury, Francisca e Márcia Alódio à Vice-Prefeita Socorro Néri, na tarde desta terça-feira

Juizeide Ganun, que divide o tempo entre Rio Branco e Sena Madureira, aproveitou o final de semana para reunir os filhos, entre os quais o médico Alan Areal, para celebrar a vida e a amizade

Pura beleza da mulher acreana, em especial a mulher de origem genuinamente senamadureinse, representada na foto das amigas Enza Rafaella Areal e Paloma Sales. Festival de boniteza pra gajo nenhum botar defeito