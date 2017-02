Contra a redução de direitos

Assessoria - 01/02/2017 17:50:41

Cooperativas se unem contra proposta da Justa Comercial que quer retirar direitos garantidos na lei estadual do cooperativismo

Representantes da Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado Acre, a OCB-Ac, reuniram-se com o deputado federal Léo Brito na tarde da última segunda-feira sede da Capital Credi para reagir contra a proposta da Justa Comercial de modificar o artigo quinto da lei estadual do cooperativismo o que reduzirá direitos, causando prejuízos aos seus sócios e à economia do Acre.

O artigo quinto desta lei número 1.958/2004 garante que as cooperativas ficam isentas da cobrança de taxas e emolumentos pela Juceacnos documentos referentes aos processos de constituição de cooperativas, alterações estatutárias, prestações anuais de contas e atas das assembleias gerais.

O presidente do sistema OCB no Acre, Valdemiro Rocha lembra que: A lei do cooperativismo do Acre é a quarta criada no Brasil e tornou-se uma referência nacional que pela sua qualidade, por isso foi copiada e implantada funcionando muito bem em diversos estados além do nosso, por isso não precisa ser modificada. Ainda que isso fosse necessário, essas mudanças precisariam ser discutidas conosco. Nossas cooperativas não podem ser vítimas de uma proposta unilateral como essa, cujos verdadeiros propósitos nós ainda desconhecemos, exceto que, o de prejudicar as cooperativas que só contribuem positivamente para o desenvolvimento econômico e produtivo do Acre”.

Após ouvir as declarações e reclamos dos representantes de mais de 20 cooperativas presentes à reunião, o deputado Léo Brito declarou-se favorável ao pleito das cooperativas que representam o lado bom dos negócios coletivos que só contribuem para o progresso do Estado.

Diante disto declarou: “Nós precisamos que nossas cooperativas se fortaleçam cada vez mais, então vamos primeiro ouvir o que os representantes da Junta Comercial, os quais são servidores do Estado. Saber o que estão pensando realmente com essa medida, a qual não nos parece nada boa. Depois vamos conversar com o governador Tião Viana que é um entusiasta do cooperativismo e uma pessoa sensível às questões sociais, tendo em vista que elas são empreendimentos de pessoas que geram emprego e renda trabalhando pelo desenvolvimento do Acre!”

Os representantes das cooperativas do Acre reuniram-se com a diretoria da JUCEAC à partir das dez horas da manhã desta quarta-feira, na sede da junta situada na rua Antônio da Rocha Viana, ao lado da TV Gazeta. Diante do impassse, uma nova reunião foi marcada para sexta-feira com o presidente da Juceac, Carlos Cipriano.

Texto e foto: Juracy Xangai