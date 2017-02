Colônia de Pescadores de Cruzeiro do Sul acolhe desabrigados pela cheia

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 01/02/2017 12:58:32 Corresponde no Vale do Juruá

A Colônia de Pescadores Z1 de Cruzeiro do Sul acolheu cerca de 40 pessoas desabrigadas pela enchente do Rio Juruá. Localizada no bairro do Alumínio, próximo à Várzea, de onde se origina grande parte das vítimas da enchente, o local comporta atualmente 40 famílias, com adultos e crianças.

Elenildo de Souza, presidente da entidade, tem divido os custos de manutenção do abrigo improvisado com a prefeitura de Cruzeiro do Sul.

“Solidariedade é a palavra de ordem neste momento de dificuldades. Cada um faz a sua parte, e nós, da Colônia de Pescadores, estamos nos esforçando para dar todo o suporte possível aos desabrigados”, disse ele.

Jucimara Souza da Cunha, 34, e o marido, Vanderlei Alencar, 35, dividem desde a segunda-feira, 30, espaço com as outras 13 famílias que ocupam o local.

Eles contam que conseguiram salvar todos os pertences. O casal também recebeu cesta básica para alimentação.

No horário das refeições, alguns se revezam no uso do fogão disponibilizado pela diretoria da entidade. Outros têm os seus próprios apetrechos de cozinha.