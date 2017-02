Chuvas devem ficar acima da média em fevereiro, diz Friale

Da redação ac24horas - 01/02/2017 14:08:08

Com O Tempo Aqui

O segundo mês do ano é o mais curto, porém é o mais chuvoso no leste e no sul do Acre e o segundo mais chuvoso nas demais áreas do estado, lembra Davi Friale.

Neste mês, as chuvas ocorrem a qualquer hora, mas, geralmente, na parte da tarde ou nas primeiras horas da noite. Na maioria das vezes, são chuvas passageiras, porém, em alguns dias, podem ter duração de até 12 horas ou mais.

“Chove quase diariamente, pois, dos 28 dias do mês, apenas 8, em média, podem ficar sem chover” destaca o meteorologista Davi Friale.

As chuvas, neste mês, são calmas, ou seja, raramente vêm acompanhadas de raios ou ventanias perigosas. Num único dia, pode chover várias vezes, sendo que, entre uma e outra pancada, o sol pode aparecer forte.

Chove, em média, no estado do Acre, entre 260 e 295mm. Fevereiro é o mês do meio do verão e, por isso, são raras as frentes frias e, quando atingem o Acre, chegam fracas, mas provocam chuvas intensas, devido ao choque com o ar quente e úmido.

TENDÊNCIA DO TEMPO PARA ESTE MÊS

O tempo no Acre, no mês de fevereiro de 2017, deverá comportar-se dentro das normais climatológicas, diz o pesquisador. Não são esperadas anomalias significativas. As chuvas, no entanto, devem ficar acima da média na maior parte do estado, a exemplo do que ocorreu no mês anterior.

Uma frente fria poderá atingir o estado no meio do mês e provocar chuvas volumosas e leve queda da temperatura.

Os níveis dos rios deverão subir bastante. Alguns rios deverão transbordar, podendo provocar transtornos à população de áreas vulneráveis.

RESUMO DO CLIMA EM FEVEREIRO

ACRE: Chove entre 260 e 290mm.

RIO BRANCO

Temperatura mínima média: 22,6ºC, 0,3ºC a mais do que no mês anterior.