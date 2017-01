Sesacre deve ser o setor mais afetado com demissões e Sintesac quer reunião com Sebastião Viana

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 31/01/2017 15:53:18

A recomendação do Ministério Público Estadual para que sejam exonerados 380 trabalhadores do Estado do Acre atinge em cheio os quadros da Secretaria de Saúde. O Sintesac informou que só da Sesacre são 370. A recomendação prevê a exoneração de 380 trabalhadores do Estado.

Eles devem ser exonerados em até 45 dias por estarem com prazos contratuais vencidos e trabalhando em situação irregular. Parte deles trabalham no setor desde 1995 graças a um concurso simplificado.

Nesta terça-feira, 31, após a repercussão da notícia, a partir da veiculação da reportagem de ac24horas, diretores do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde do Acre, peregrinaram por diversos setores intercedendo pelos servidores. O que mais preocupa o Sintesac é o tempo estabelecido para a demissão.

Na manhã desta terça-feira, eles foram recebidos na Secretaria de Saúde e na PGE. Também foi agendada uma reunião no MPE e outra com o governador Sebastião Viana.

“Nós sentamos com a Secretaria de Saúde e com a Procuradoria do Estado, agora vamos ao MPE e depois ao governador para saber a real situação. Vamos pedir prazo para ver como segurar esse pessoal. Ainda estamos na expectativa”, informou o presidente do Sintesac, Adailton Cruz.

Nesta segunda-feira, o secretário de Saúde, Gemil Júnior, informou que “o documento é bem claro, temos que exonerar estes servidores. Vou assinar as notificações para que sejam encaminhados aos servidores. O governo fez a parte dele nesta questão”

A recomendação da 2ª Promotoria Especializada de Defasa o Patrimônio Público do MPE para desligamento dos servidores foi encaminhada para Secretaria de Gestão Administrativa, Sawana Carvalho, no dia de 16 de janeiro.