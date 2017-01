PM prende membros de facção que se reuniam no bairro Calafate

Da redação ac24horas - 31/01/2017 12:10:48

Após a realização de uma denúncia anônima, policiais militares prenderam dois agentes e apreenderam um menor de idade em uma suposta reunião com finalidade de cometer crimes. A ação policial ocorreu na noite dessa segunda- feira, 30, na rua Micão Leão, no conjunto Ilson Ribeiro.

Com um dos infratores foi aprendido um revólver calibre 38, além da captura de um deles que constava um mandado de prisão em aberto. A prisão do autor e apreensão do menor foi possível devido à participação da comunidade que os delatou à guarnição quando estavam arquitetando ações delituosas em uma residência.

De acordo com os policiais, depois de recebida a denúncia se deslocaram até o local aonde supostamente estaria ocorrendo a reunião. Os envolvidos, ao avistarem os militares, empreenderam fuga e foram frustrados após a realização de um acompanhamento e posterior cerco policial que findou na prisão dos suspeitos.

O menor foi encaminhado para a delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente; já os demais, para a delegacia Central de Flagrantes onde, respectivamente, foram tomadas as providências cabíveis ao caso.