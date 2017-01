Oposição quer CEI para investigar transporte público

Luis Carlos Moreira Jorge - 31/01/2017 16:46:18

O vereador Roberto Duarte (PMDB) deverá apresentar no início dos trabalhos na Câmara Municipal de Rio Branco, nesta quarta-feira, um pedido de instalação de uma CEI – Comissão Especial de Investigação, com o objetivo de apurar supostas irregularidades na formulação de aditivos entre a prefeitura de Rio Branco e as empresas de transporte coletivo e o possível envolvimento de servidores municipais. Duarte diz que já tem as seis assinaturas necessárias para dar entrada no pedido junto à mesa diretora. O BLOG recebeu informação de que a direção do PSL está fechando questão contra a CEI, para obrigar o vereador Emerson Jarude (PSL) a retirar a sua assinatura. Caso Jarude seja impedido juridicamente de manter a assinatura, a CEI não poderia ser apresentada porque precisaria de seis vereadores assinando. A oposição ficaria com cinco. A secretária de Comunicação da PMRB, Andréia Forneck, diz que o prefeito se encontra tranqüilo, porque em 2015 e 2016 o MP já fez investigações sobre os contratos e tem todos os dados em mãos. Para Andréia, Roberto quer aparecer para a mídia na abertura dos trabalhos da Câmara, quando a imprensa estará presente. Tentamos falar várias vezes com o presidente do PSL, Pedro Longo, para confirmar a pressão sobre o vereador Emerson Jarude (PSL), mas não respondeu às tentativas de contato. Mais notícias políticas no BLOG DO CRICA.