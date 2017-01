Nível do Rio Acre, na capital, chega aos 11,11 metros e fica perto da cota de alerta, informa Defesa Civil

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 31/01/2017 07:59:37

O nível do rio Acre chegou aos 11, 11 metros em Rio Branco na manhã desta terça-feira, 31, e está a pouco mais de dois metros da cota de alerta, que é de 13,50 metros na capital. A informação é da Defesa Civil Municipal.

Ontem pela manhã, o manancial estava com 10, 65 centímetros. O coordenador da Defesa Civil Municipal, George Santos, informou que em Xapuri o rio apresentou vazante, mas, por outro lado, o Riozinho do Rola, principal afluente do rio Acre, está acima dos 11,40 metros.