Mais de 300 pessoas já foram removidas para abrigos em Cruzeiro do Sul

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 31/01/2017 15:47:04 Corresponde no Vale do Juruá

O abrigo montado pela prefeitura de Cruzeiro do Sul no ginásio poliesportivo Alailton Negreiros recebeu novos desabrigados na noite de ontem, 30. O local abriga atualmente 50 famílias, num total de 247 pessoas. Outras 76 estão alojadas na Creche Nari do Moa. Segundo a coordenadoria estadual de Defesa Civil, entre desalojados e desabrigados há mais de 1,9 mil moradores do município.

De acordo com o subcomandante do Corpo de Bombeiros em Cruzeiro do Sul, capitão Rômulo Barros, o Rio Juruá estabilizou em 14,15 metros nesta terça-feira. E a tendência deverá ser de vazante nas próximas horas.

Além de três alimentações diárias, os desabrigados estão recebendo da prefeitura do município atendimento médico e odontológico, além de doações feitas por terceiros.

Roupas e colchões têm chegado ao ginásio poliesportivo desde ontem, quando o prefeito Ilderlei Cordeiro (PMDB) anunciou, durante entrevista a uma emissora de rádio local, o início da campanha de arrecadação de donativos.

Moradora do bairro da Várzea, Daniela Lima Diniz, 17, conta que perdeu tudo na enchente. Ela foi enviada ao abrigo junto com a prima e um sobrinho. “A comida é boa e o pessoal da prefeitura tem tratado a gente bem”, afirmou.

Muro das lamentações

Mas nem todos estão satisfeitos. A reportagem do ac24horas ouviu reclamações quanto à quantidade de comida servida e também quanto à distribuição dos donativos. Algumas mães se queixaram ainda da carne em conserva servida no jantar de ontem à noite.

A coordenadora do abrigo, Rosa Sampaio, minimizou as reclamações. “Pra quem tem criança pequena, a gente está servindo leite com Mucilon. Alguns pais é que decidiram dar a conserva às crianças”, disse ela.

Para o almoço desta terça foram servidos frango, arroz, feijão e macarrão.

Rosa também explicou que nem todas as roupas doadas servem nos desabrigados, o que gera insatisfação.

“Infelizmente não se pode agradar a todos”, concluiu ela.