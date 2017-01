Jorge Viana defende apoio do PT ao candidato do PMDB na eleição para presidente do Senado Federal

Da redação ac24horas - 31/01/2017 08:54:15

Depois de um rompimento traumático da aliança com o PMDB no episódio que os petistas classificaram como “golpe” de Michel Temer, que assumiu a Presidência da República após o impeachment de Dilma Rousseff, o Partido dos Trabalhadores (PT) poderá se reaproximar como aliado de um candidato peemedebista na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. Pelo menos é o que defende o senador Jorge Viana (PT-AC), que aposta na candidatura de Eunício Oliveira (PMDB).

Segundo a revista Veja, o senador acreano, que em outra ocasião chegou a defender o a permanência do atual presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB) no cargo, durante uma reunião acalorada com outros senadores petistas em sua casa. Viana e Humberto Costa teriam declarado apoio à candidatura de Eunício Oliveira à presidência da Casa, além de chamar atenção dos colegas Lindbergh Farias e Gleisi Hoffmann, ferrenhos críticos da nova aliança com o PMDB.

Irritados, Jorge Viana e Costa teriam criticado a postura de Gleisi e Lindbergh e os acusaram de incitarem a militância contra quem está favorável ao plano de o partido fechar com Eunício. “Costa e Viana disseram que, como se não bastassem os recorrentes episódios de ataques a políticos, agora seus correligionários (Gleisi e, principalmente, Lindbergh) passaram a agir como adversários, sobretudo na forma como vêm se posicionando”, destaca reportagem da revista Veja.

No suposto bate-boca, os petistas deixaram escapar que o fatiamento do processo de impeachment que não cassou os direitos políticos de Dilma Rousseff foi uma articulação de lideranças petistas e peemedebistas. “Os presentes lembraram que ninguém levantou a palavra quando o PT negociou com o PMDB o fatiamento do processo de impeachment de Dilma Rousseff, justamente no dia em que ocorreu o que eles chamam de golpe, e, por isso, atirar pedras contra a eventual aliança com Eunício seria patético”.