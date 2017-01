Homem de 45 anos é morto com um tiro de escopeta no Ramal do Panorama

Da redação ac24horas - 31/01/2017 08:39:02

Um homem de 45 anos foi assassinado com um tiro de escopeta na noite desta segunda-feira (30). O crime ocorreu em uma residência localizada no Ramal do Panorama, em Rio Branco. A vítima foi identificada sendo Francisco Jair de Souza.

Quando os militares chegaram ao local do crime, já encontraram a vítima caída sem vida.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi acionado pelos policiais que atestou o óbito. Em seguida o local já foi isolado e, após a perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.

A polícia também informou que, aparentemente, nenhum pertence foi subtraído da casa da vítima.