Hemoacre pede que doadores façam doações de sangue antes de serem imunizados contra a febre amarela

Da redação ac24horas - 31/01/2017 16:30:44

Os casos de febre amarela já superaram o pior ano da doença e, em menos de um mês, bateram o recorde histórico. Embora o Acre não registra nenhum caso de febre amarela há quase 75 anos, de acordo com a gerência de Imunização da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), a preocupação é grande devido ao surto em outros estados do Brasil.

Com isso, muitos acreanos lotam os postos de saúde em busca de vacinação para serem imunizados contra a doença. Para os doadores de sangue que pretendem tomar a vacina, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) solicita que esse público façam as doações antes da imunização.

Em comunicado, a Sesacre diz ser recomendado que se aguarde três semanas após a vacina para o doador poder tirar o sangue para doação, o que pode ocasionar baixa no estoque de sangue da unidade.

Para doar, a pessoa deve estar saudável, ter idade entre 16 e 69 anos e pesar acima de 50 quilos. É necessário apresentar documento com foto durante a doação.

O doador não pode estar em jejum, ter ingerido alimentos gordurosos antes da doação e precisa fazer repouso mínimo de seis horas na noite anterior à doação.