Defesa Civil informa que Juruá está a três centímetros de marca histórica; Davi Friale fala em maior cheia

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 31/01/2017 11:57:10

O rio Juruá chegou aos 14, 15 metros na manhã desta terça-feira, 31, em Cruzeiro do Sul e está a três centímetros da maior cheia registrada na região quando o manancial alcançou, em 1995, os 14, 18 metros, informou o coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Batista.

Na segunda maior cidade do Acre, 425 famílias foram retiradas de suas casas por causa da enchente. Dessas, 64 foram levadas a abrigos públicos. As outras famílias estão em casas de familiares ou hotéis.

O pesquisador meteorológico Davi Friale afirmou que até esta quarta-feira, 01, o rio Juruá deve ultrapassar sua marca histórica.

“As chuvas que caíram nas últimas 72 horas somam mais de 180mm, segundo nossas estimativas, em, praticamente, toda a área compreendida pelos municípios de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Mâncio Lima e Porto Walter – desde a serra do Divisor até o limite da sua bacia hidrográfica com a do rio Tarauacá. Não é mais previsão, mas afirmação: Nível do rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, superará a maior marca já registrada e provocará a maior enchente da cidade de que se tem registro oficial”, alertou o meteorologista.

Nesta segunda-feira, 30, por causa da enchente, o prefeito da cidade, Ilderlei Cordeiro, do PMDB, decretou estado de emergência.