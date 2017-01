Decreto de emergência por causa da cheia do rio Tarauacá será publicado nesta quarta-feira no Diário

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 31/01/2017 11:44:04

Assinado nesta segunda-feira, 30, à tarde, pela prefeita Marilete Vitorino, o decreto de estado de emergência por causa da cheia do rio Tarauacá deve ser publicado nesta quarta-feira, 01, no Diário Oficial do Estado. O rio já desabriga mais de 120 pessoas e atinge quatro bairros, inclusive parte da área comercial.

Ontem à tarde, o rio Tarauacá alcançou os 10, 55 metros. Nesta terça pela manhã, o manancial mede 10, 60 metros. As famílias desabrigadas estão sendo removidas por carros da prefeitura e encaminhadas para duas escolas da cidade onde recebem café, almoço, janta e água potável.

“Estamos trabalhando com a nossa estrutura fazendo o monitoramento das áreas atingidas e dando assistência às famílias”, informou a assessoria da prefeitura de Tarauacá.