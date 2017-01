Corpo de homem que sumiu nas águas do Rio Juruá é encontrado

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 31/01/2017 16:19:42 Corresponde no Vale do Juruá

Uma equipe de buscas do Corpo de Bombeiros no município de Cruzeiro do Sul encontrou na manhã desta terça-feira, 31, o corpo de um homem que pescava no Rio Juruá quando foi tragado pelas águas, no bairro da Várzea. Uma testemunha contou que Edmar Pereira da Costa, 46, jogava a tarrafa na margem quando foi arrastado pela correnteza para o leito do rio.

Homens do Corpo de Bombeiros fizeram buscas durante a noite de ontem, mas só conseguiram encontrar o corpo da vítima nas primeiras horas da manhã de hoje.

A imagem que ilustra esta matéria, cedida pelo capitão Rômulo Barros, foi feita logo após a equipe de resgate ter retirado o cadáver das águas.