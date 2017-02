Últimas Notícias

Chefe da Defesa Civil de Rio Branco participa de videoconferência sobre situação dos rios do Acre e Rondônia

Da redação ac24horas - 31/01/2017 23:40:22

O coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, coronel George Santos, participou nesta terça-feira, 31, da reunião de avaliação do quadro meteorológico e hidrológico dos estados de Rondônia e Acre. A reunião aconteceu na sede do Serviço de Proteção da Amazônia (SIPAM), em Porto Velho, com a presença de técnicos da Agência Nacional de Águas (ANA), das Defesas Civis Nacional e do Estado de Rondônia; Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) e de outros organismos ligados à questão, como o Centro de Monitoramento e Prevenção aos Desastres Naturais (CEMADEN). A participação de George Santos foi por videoconferência a partir de Rio Branco.

“O encontro acontece anualmente em Porto Velho e os órgãos de análise e proteção dos desastres naturais informam suporte para os municípios, como proceder para acessar recursos, decretação de emergência e outros assuntos”, explicou George Santos. O objetivo geral é promover o debate entre os diversos setores das esferas de governo e os órgãos responsáveis pelas ações de defesa civil, gestão, monitoramento de recursos hídricos, representantes das usinas hidrelétricas de Rondôniae as instituições de pesquisa e fiscalização dos Estados do Acre, Rondônia e até do Mato Grosso, com vistas à troca de experiências e elaboração de estratégias para o período de cheia neste ano.

Municípios localizados ao longo dos rios Madeira e Acre foram duramente afetados nas três últimas cheias. Rio Branco viveu em 2015 o maior desastre ambiental de sua história com a cheia jamais registrada no Rio Acre. O nível do rio chegou a 18,40 metros, uma marca recorde.

O trabalho da Defesa Civil de Rio Branco é permanente, lembrou George Santos. O monitoramento do nível dos rios que banham a capital é feito durante as 24 horas do dia. A coordenadora da Sala de Situação das Cheias no Acre, Vera Reis, esteve em Porto Velho e também participou da reunião de avaliação.