Atualização do WhatsApp deve permitir rastreamento online

Da redação ac24horas - 31/01/2017 07:55:14

A atualização mais recente do WhatsApp deve permitir que os usuários tornem sua localização atual visível para os integrantes de um bate-papo em grupo, permitindo que eles se encontrem mais facilmente. As informações foram publicadas pelo site WABetaInfo, que faz testes com versões de aplicativos que ainda não foram lançados oficialmente. Segundo o site, a nova ferramenta será chamada de Live Location Tracking (Rastreamento de Localização Ao Vivo, na sigla em inglês).

Dentre as opções disponíveis de rastreamento de local em tempo real, haverá opções de deixar o serviço ligado por um minuto, dois minutos, cinco minutos ou por tempo ilimitado.

Hoje, já é possível compartilhar um local específico com seus contatos pelo aplicativo, mas o acompanhamento em tempo real representaria um grande passo, de acordo com reportagem do portal britânico The Independent. Segundo o WABetaInfo, o novo recurso chegará aos aparelhos desabilitado, cabendo ao usuário ativá-lo ou não.

A atualização fará parte da versão 2.17.3.28 para usuários do sistema iOS – aquele usado no iPhone – enquanto a versão mais recente disponivel é a 2.17.2. Já para usuários Android, a nova versão é a 2.16.399.