14 animais silvestre são apreendidos; infrator é multado

Da redação ac24horas - 31/01/2017 16:32:30

A Polícia Federal apreendeu nesta terça-feira (31), 14 animais silvestre, sendo: 3 pacas (Cuniculus paca), 5 cotias (dasyprocta aguti) 5 papagaios- maracanã (primolius maracana) e 1 macaco prego (cebus apella). A apreensão ocorreu em fiscalização de rotina no Rio Juruá.

Os animais foram encontrados na posse de um indivíduo que estava com três caixas de isopor, incialmente com peixes e gelo em seu interior. Após a devida entrevista e busca no interior das caixas, foi verificado que os animais estavam no fundo da caixa de isopor, em um esconderijo.

O infrator foi levado para a Delegacia de Polícia Federal em Cruzeiro do Sul, para a lavratura do Termo Circunstanciado e, após os trâmites necessários, foi liberado. A carne de caça foi encaminhada ao IMAC, para as devidas providências, sendo o infrator multado pelo órgão ambiental.