​Enchente: Câmara de Vereadores em Tarauacá adia início de sessões

Da redação ac24horas - 31/01/2017 17:31:07

Os vereadores de Tarauacá dariam início nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, às sessões da Câmara Municipal, porém, devido a enchente no município, os serviços de fato serão adiados para o dia 7. Os rios Muru e Tarauacá já atingem 16 mil pessoas. Parte do município já está tomado pelas águas.

O documento informando sobre o cancelamento do início das atividades e a nova data para que os vereadores voltem a atuar será publicado nesta quarta-feira. A prefeita Marilete Vitorino também já assinou o decreto de estado de emergência por causa da cheia do rio Tarauacá e será publicado também amanhã no Diário Oficial.

Enquanto as sessões não são iniciada, os vereadores trabalham ajudando as pessoas atingidas pela cheia.