Vacina da febre amarela: veja orientações necessárias

Com informações do G1 - 30/01/2017 07:10:56

Todos têm acompanhado as notícias sobre este surto de febre amarela que, segundo as últimas estatísticas brasileiras, apresenta o maior número de casos dos últimos 30 anos.

Há uma vacina e as filas já começaram. Em várias regiões do Brasil há pessoas dormindo em barracas ou em cadeiras para garantir sua senha da vacina e já houve quem vendeu a própria senha para ganhar um dinheiro a mais.

Por isso, alguns esclarecimentos sobre a vacina da febre amarela são importantes e se fazem necessários neste momento em que todos ainda tem dúvidas sobre quem pode, quem deve e quem não pode nem deve receber a vacina.

– Quem deve receber a vacina da febre amarela?

Pessoas de 6 meses a 60 anos de idade que moram ou que vão viajar para regiões de risco. A zona próxima ao litoral do Brasil está fora da região de febre amarela. Importante saber que quem vai viajar deve receber a vacina pelo menos 10 dias antes da viagem.

– Pessoas com mais de 60 anos não podem receber a vacina?

Podem sim, desde que estejam em boas condições de saúde. Isso porque a vacina tem efeitos colaterais que podem ser importantes para as pessoas mais idosas. Por isso, o benefício da vacina deve ser maior do que o risco dos efeitos colaterais. Quem tem mais de 60 anos, está em dúvida sobre suas condições de saúde e mora ou vai viajar para região de risco deve conversar com o médico.

– E os bebês com menos de 6 meses?

Estes não devem receber a vacina sob nenhuma hipótese. Também não podem usar repelentes na pele. Portanto, para sua proteção, recomenda-se o uso de telas, mosquiteiros e repelentes de tomada, desde que o berço fique pelo menos a 2 metros de distância do dispositivo.

– E as gestantes? E as mães que estão amamentando?

Em princípio a vacina é contraindicada para as gestantes e para quem está amamentando. Pode haver exceções, apenas sob liberação médica.

– Tomei a vacina. Quanto tempo depois posso engravidar?

Depois de ter tomado a vacina, o ideal é aguardar 30 dias para engravidar.

– Quem não pode tomar a vacina?

Quem tem alguma contraindicação. As mais importantes são: imunossupressão, seja por doenças ou medicamentos e alergia à proteína do ovo, ou à gelatina ou ao antibiótico eritromicina.

– Quantas doses são necessárias?

São necessárias 2 doses, com intervalo de 10 anos, para imunizar. Portanto, adultos que já receberam 2 doses NÃO precisam tomar mais nenhuma dose.

As crianças com menos de 5 anos e que nunca receberam a vacina podem receber a primeira dose a partir dos 6 meses e uma dose de reforço próximo aos 5 anos de idade.

– Não me lembro de tomei a vacina. Tomo de novo?

Se você não se lembra se tomou ou a data da sua última vacina, e mora ou vai viajar para região de risco, é melhor receber outra dose. No entanto, se você tem CERTEZA de que já recebeu pelo menos DUAS doses da vacina ao longo da sua vida, então NÃO precisa mais de nenhuma dose. Teoricamente você tem proteção por toda a vida.

– Quais os principais efeitos colaterais da vacina?

A febre é um dos efeitos colaterais mais evidentes e frequentes. Pode acontecer até 5 dias após a aplicação. A vacina pode dar também dor muscular, sensação de cansaço e dores de cabeça. Outras reações como a encefalite, por exemplo, são mais raras.

– Meu filho acabou de tomar uma outra vacina do calendário vacinal. Posso dar a da febre amarela ou é melhor esperar?

Crianças ou adultos que acabaram de receber uma vacina, principalmente se tiver sido a do sarampo, rubéola, caxumba ou catapora, que também são de vírus vivos e atenuados, devem guardar um intervalo de pelo menos 4 semanas para dar a vacina da febre amarela.

– Meu filho está com febre. Posso dar a vacina ou espero?

Crianças ou adultos que estão com qualquer processo febril devem aguardar a melhora para receber a vacina. Exceções podem ser feitas, sempre sob orientação médica.