Senador Jorge Viana procura a Defesa Civil Nacional para pedir auxilio às vitimas da cheia no Juruá

Da redação ac24horas - 30/01/2017 17:03:48

O senador Jorge Viana (PT – AC) procurou, nesta segunda-feira (30), o chefe da Defesa Civil Nacional, Cel. Renato Nilton, para pedir apoio às famílias desabrigadas pela cheia dos rios no Juruá. O senador falou do número de desabrigados e pediu que equipes fossem enviadas para auxiliar no socorro às vítimas da alagação. A partir do pedido do senador, a Defesa Civil Nacional entrou em contato com o estado para tratar do apoio às pessoas que estão desabrigadas.

O Rio Juruá transbordou deixando, até o momento, 121 famílias desalojadas. Um total de 543 pessoas, só em Cruzeiro do Sul. Em Tarauacá, o rio Tarauacá também já causa muitos transtornos. O município que, em 2015, foi atingido por nove enchentes num mesmo período invernoso, já tem famílias sofrendo também esse ano. Por enquanto, 18 pessoas estão desabrigadas.

Outro problema no Juruá é a cheia do Rio Moa, afluente do Rio Juruá. O Moa transbordou interditando a estrada entre Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima.

Para o senador Jorge Viana esse é um momento onde toda ajuda é bem vinda: “Essa é uma situação muito difícil para essas famílias que precisam deixar suas casas. Toda ajuda é necessária. As previsões são de continuidade das chuvas. Por isso, temos que estar preparados. Falei com o Chefe da Defesa Civil, sei que o Governador Tião Viana está totalmente empenhado em ajudar e espero que possamos minimizar o sofrimento das pessoas”. Disse Jorge Viana.