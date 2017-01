Rio Juruá está a 17 cm de cheia histórica; desabrigados em Cruzeiro do Sul somam 508 nesta segunda

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 30/01/2017 13:08:42 Corresponde no Vale do Juruá



A coordenadora do abrigo público montado pela prefeitura de Cruzeiro do Sul para receber os desalojados pela enchente do Rio Juruá, Rosa Sampaio, informou na manhã desta segunda-feira, 30, que já são 508 os desabrigados pela enchente. Segundo o subcomandante do Corpo de Bombeiros no município, capitão Rômulo Barros, o manancial atingiu pela manhã a cota de 14,01 metros – e está a apenas 17 centímetros de chegar à maior cheia, ocorrida em 1995.

Cerca de 200 pessoas, entre servidores públicos municipais e voluntários, estão à disposição da prefeitura no Centro Poliesportivo Alailton Negreiros de Melo, local para aonde estão sendo remanejados os desabrigados. Ali, havia até a manhã desta segunda aproximadamente 140 pessoas, entre adultos e crianças. “E sempre chegando mais”, disse Rosa Sampaio.

Os demais desabrigados se dividem entre beneficiários de aluguel social e pessoas que buscaram abrigo em casa de parentes.

No início da manhã, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro (PMDB), acompanhado pelo senador Gladson Cameli (PP) e pelo deputado estadual Nicolau Júnior (PP), deu uma entrevista ao programa Bom Dia Juruá, da rádio Juruá FM. Ele falou sobre as providências tomadas na remoção e acolhimento dos desabrigados e apelou à solidariedade dos ouvintes.

“Estamos precisando de doações. Ontem algumas pessoas não tinham colchão para dormir”, contou.

Segundo Rosa, os itens prioritários nesse momento são colchões e cobertas, fraldas descartáveis, produtos de higiene pessoal, alimentos e brinquedos para as crianças. As doações podem ser feitas no próprio ginásio.

O senador Gladson Cameli prometeu procurar o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, em busca de socorro às vítimas da região. “Esse é um momento de união de todos, de trabalho e solidariedade com os que sofrem as consequências das cheias”, disse ele.

Mãos amigas

No momento em que dava entrevista ao ac24horas, a coordenadora do abrigo foi procurada por representantes do governo do Estado. Eles se prontificavam a apoiar as ações da prefeitura na remoção e acolhimento dos desabrigados.

“Estamos aqui para ajudar no que for preciso, e disponibilizaremos quantas pessoas forem necessárias”, garantiu Socorro Melo, representante do gabinete da vice-governadora do Estado, Nazareth Araújo.

Os desabrigados receberão café da manhã, almoço e janta, além de lanches no meio da manhã e no meio da tarde.

No abrigo trabalham servidores de diversos órgãos da prefeitura de Cruzeiro do Sul, além de homens da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil do município.