Promotora de Justiça visita abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar

Da redação ac24horas - 30/01/2017 17:48:37

Na manhã desta segunda-feira (30), a promotora de Justiça Dulce Helena de Freitas Franco, da 13ª Promotoria de Justiça Especializada no Combate a Violência Doméstica e Familiar contra a mulher do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), esteve na Casa Abrigo Mãe da Mata, que abriga mulheres vítimas de violência doméstica e familiar em risco de morte.

Acompanhada por uma equipe multidisciplinar, a promotora de Justiça participou de uma reunião com a diretora da instituição, Juraci Duarte, e com as psicólogas e assistentes sociais do MPAC e da casa de abrigo. “Já estivemos aqui algumas vezes e neste ano estamos novamente promovendo uma agenda de visitas aos locais da rede de proteção à mulher. Iniciamos na casa de abrigo para saber como está a instalação, a quantidade de mulheres abrigadas e como está sendo feito esse abrigamento das mulheres”, relatou.

A diretora da Casa Abrigo Mãe da Mata, Juraci Duarte, explicou que o abrigo, inaugurado em 2001, recebe as vítimas e presta auxílio em diversas áreas. “Buscamos apoiar as mulheres que sofrem com a questão da violência, trabalhando a quebra do ciclo da violência contra essas mulheres através de oficinas temáticas, atendimento médico, atendimento psicológico e social, grupos de convivência, entre outros”.

Ela destacou que, muitas vezes, as mulheres chegam ao local sem ter registrado boletim de ocorrência contra seus agressores, mas acabam convencidas a registrar após o trabalho de conscientização e esclarecimento dado pelas funcionárias da casa. “Nosso objetivo é fazer com que as mulheres saiam daqui e não voltem mais para a convivência com o agressor”, salientou.

Abrigo recebe doações

A Casa Abrigo Mãe da Mata foi criada no ano 2000 e inaugurada em janeiro de 2001, com o objetivo de atender mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. A casa também abriga filhos das mulheres vitimadas. O local precisa de doações como roupas, calçados para mulheres e crianças – principalmente recém-nascidos -, carrinho de bebê e bebê conforto.

Os interessados em colaborar podem realizar doações no Departamento de Proteção Social Especial (DPSE), da Secretaria de Estado De Desenvolvimento Econômico e Social (SEDES), localizado na Avenida Nações Unidas, nº. 2.731, bairro Estação Experimental.