No Acre, frota dos correios está sucateada

Da redação ac24horas - 30/01/2017 17:56:10

O Sindicato dos Trabalhadores da Empresa de Correios e Telégrafos do Acre encaminhará as fotos e vídeos dos veículos abandonados para o TCU e para o Ministério Público Federal (MPF). O motivo e a falta de manutenção dos bens, que deixados nos pátios da instituição, sofrem com a exposição do sol e da chuva.

Segundo o presidente do Sintect, Edson Pinheiro, os carros, motos e bicicletas poderiam agilizar a entrega das encomendas. Atualmente, os carteiros fazem o revezamento de veículos para tentar agilizar a entrega.

“Um carteiro fica esperando o outro chegar com a moto para poder pegar e fazer a entrega das encomendas. Por isso que as correspondências chegam atrasadas nas casas e tudo isso é culpa da gestão”, explicou o sindicalista.

Edson Pinheiro explicou que há anos os veículos não passam por manutenção, sendo que em alguns casos o próprio funcionário tira dinheiro do próprio bolso para fazer os pequenos reparos.

O Sintect apurou que existem carros e motos com documentos atrasados, além de pneus desgastados (lisos) e peças como as setas amarradas com barbantes ou fixadas com fitas adesivas, por exemplo. O resultado é o sucateamento da empresa para a privatização.

“Esse é o sucateamento do serviço dos Correios, que não investe no setor estratégico, mas gasta milhões em patrocínio. Por isso temos defendido a empresa contra este sucateamento que está depredando a empresa para um claro objetivo que é a privatização”, protestou o sindicalista.

De acordo com Edson Pinheiro, a população continuará sem receber as encomendas ou receberá com atraso enquanto existir essa grande quantidade de veículos quebrados.

“As motos e bicicletas sucateadas colocam em risco a vida dos empregados e a qualidade dos serviços. Muitas vezes, os carteiros ficam sem entregar as correspondências por causa destes veículos quebrados”, finalizou o presidente do Sintect/AC. (ASSESSORIA)