Mais de 100 concursos reúnem 10,7 mil vagas em todo o país; veja

Da redação ac24horas - 30/01/2017 07:19:09

Pelo menos 109 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (30) e reúnem 10.770 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 27.500,17 no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Veja abaixo a lista de concursos abertos:

Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, Neos candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Pelo menos 6 órgãos abrem inscrições mais de 600 vagas nesta segunda. Veja os concursos abaixo:

Corpo de Bombeiros de Pernambuco

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco vai abrir concurso público para 300 vagas de soldado. Os candidatos devem ter nível médio. O salário chega a R$ 2.319,88. As inscrições devem ser feitas de 30 de janeiro a 26 de março pelo site www.upenet.com.br. A prova objetiva está prevista para o dia 28 de maio (veja a matéria completa).

Fundação Municipal de Cultura, em Belo Horizonte

A Fundação Municipal de Cultura, integrante da administração indireta de Belo Horizonte, divulgou edital de concurso público para 16 vagas em cargos de níveis médio e superior. Os salários vão de R$ 1.767,06 a R$ 4.126,80. As inscrições podem ser feitas de 30 de janeiro a 6 de março pelo site www.gestaoconcurso.com.br. As provas objetivas serão aplicadas em 23 de abril (veja o edital no site da organizadora).

Prefeitura de Cachoeiras de Macacu (RJ)

A Prefeitura de Cachoeiras de Macacu (RJ) vai abrir concurso público para 150 vagas de guarda civil municipal. Os candidatos devem ter nível médio. O salário é de R$ 1.161. As inscrições estarão abertas de 30 de janeiro a 5 de março pelo site www.faepol.com.br. A prova está prevista para o dia 2 de abril (veja o edital no site da organizadora).

Prefeitura de Gurjão (PB)

A Prefeitura de Gurjão (PB) fará concurso público para 53 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. As remunerações vão de R$ 937 a R$ 11.700. Os candidatos podem se inscrever pelo site www.conpass.com.br entre os dias 30 de janeiro a 5 de março. A prova será aplicada na data provável de 9 de abril (veja o edital no site da organizadora).

Prefeitura de Veranópolis (RS)

A Prefeitura de Veranópolis (RS) vai abrir processo seletivo para 33 vagas temporárias para professores. Os salários vão de R$ 1.166 a R$ 3.300. As inscrições devem ser feitas no período de 30 de janeiro a 3 de fevereiro no setor administrativo na sede da prefeitura, localizada na Rua Alfredo Chaves, 366, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h. A seleção terá validade para o ano letivo de 2017 (veja o edital no site da prefeitura).