Inscrições para concurso da Prefeitura de Cruzeiro do Sul terminam nesta terça-feira

Da redação ac24horas - 30/01/2017 09:58:16

As inscrições para a Prefeitura de Cruzeiro do Sul terminam nesta terça-feira (30). O processo é destinado ao preenchimento de vagas temporárias do seu quadro pessoal.

São oferecidas mais de 190 vagas, além de formação de cadastro reserva, para os níveis fundamental e superior, nos cargos de Professor (diversos segmentos), Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, Motorista de ônibus Escolar, Auxiliar de Transporte Escolar e Nutricionista. A remuneração vai até R$ 1.500,00, para regime de trabalho de 25 ou 50 horas semanais.

As inscrições podem ser realizadas de forma gratuita mediante a entrega da ficha de inscrição anexada ao currículo, na Pré-escola Padre Marcelino Champagnat, situada na Rua Rui Barbosa, 620, Bairro Centro.

O processo de seleção será realizado em etapa única, de prova de título, com exceção o cargo de Motorista de Ônibus Escolar, que passará primeiramente por uma prova prática. O resultado preliminar da prova de título será divulgado até 15 dias após o término das inscrições.

O concurso simplificado terá validade de dois anos, a contar da data de publicação da homologação do certame, no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por igual período, a critério exclusivo da Administração Municipal.