Cheia no interior: Rio Tarauacá desabriga famílias e encobre a rua do comércio no centro da cidade

Da redação ac24horas - 30/01/2017 08:14:29

A população do município de Tarauacá, distante 400 Km de Rio Branco, que em 2015 sofreu com nove alagações em três meses, mais uma vez sofre com os rigores do inverno que vem castigando todo o Acre.

Segundo a última mediação do rio Tarauacá, as águas atingiram o nível de 10,50 metros e continua subindo. Na manhã desta segunda-feira (30), a rua do comércio João Pessoa, no centro da cidade foi encoberta pela água.

Segundo informações da Defesa Civil, quatro bairros foram atingidos pela cheia, duas famílias teriam sido retiradas de suas casas. O nível da água continua subindo e deverá provocar a remoção de mais moradores de áreas de risco.