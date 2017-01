Luís Camolez toma posse como presidente da Asmac na quinta

A Associação de Magistrados do Acre (Asmac) realiza a solenidade de posse da diretoria para o biênio 2017/2019 na quinta-feira, 2 de fevereiro, a partir das 17h. O evento ocorre no Palácio da Justiça, localizado na rua Benjamim Constant, 277, Centro de Rio Branco. A cerimônia contará com a presença do presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), Jayme de Oliveira.

A diretoria é composta pelos juízes Luís Vitório Camolez, na presidência, Maria Rosinete dos Reis Silva, como 1ª vice-presidente, Hugo B. Torquato Ferreira, na 2ª vice-presidência.

Os juízes escolheram a diretoria através de eleição realizada em dezembro de 2016. Luís Camolez é o 18º presidente na história da associação. Ele sucede Giordane Dourado que esteve à frente da entidade por dois mandatos.